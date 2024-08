Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Unfallbeteiligter flüchtet nach Auffahrunfall - Diepholz, Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs ---

Weyhe - Unfallbeteiligter flüchtet

Nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwoch in der Kirchweyher Straße ist der Unfallverursacher geflüchtet. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallflüchtige hatte gegen 16.30 Uhr in der Kirchweyher Straße Höhe Haus Nr. 8 (Musikschule) die vor ihm an der Lichtzeichenanlage stehenden Pkw übersehen und war zunächst auf den Pkw eines 19-jährigen Fahrers aufgefahren. Diesen schob er noch gegen den Pkw einer 45-jährigen Fahrerin. Nach dem Unfall fuhren alle Beteiligten an den Fahrbahnrand, der Verursacher jedoch flüchtete. Der 19-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 4500 Euro. Von dem Unfallverursacher ist nicht viel bekannt. Nach Aussage der anderen Beteiligten soll es ein silberner Pkw gewesen sein. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen des Unfalles, sich unter der Tel-Nr. 0421 / 80660 zu melden.

Diepholz - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Maschgärten in Diepholz ein Pedelec der Marke Riese und Müller im Wert von 6000 Euro entwendet. Zwischen 22.00 und 08.00 Uhr war das Pedelec mit zwei Schlössern, Rahmen- und Kettenschloß, gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Raser in der Schlesier Straße

Durch einen Bürgerhinweis wurde die Polizei auf sog. "Raser" in der Schlesier Straße aufmerksam gemacht. Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Abend- und Nachtzeiten sollen an der Tagesordnung sein. In der vergangenen Woche hat die Polizei mehrfach in der Schlesierstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei konnten als Spitzenwerte knapp über 100 km/h gemessen werden. Zwei PKW-Fahrer müssen demnächst ihren Führerschein abgeben, ihre Geschwindigkeitsüberschreitungen haben ein Fahrverbot zur Folge. Die Polizei weist darauf hin, dass derart hohe Fahrgeschwindigkeiten in der Schlesierstraße aufgrund der schmalen Fahrbahn und der angrenzenden Wohnbebauung unverantwortlich sind und entsprechend geahndet werden. Für die nächste Zeit kündigt die Polizei weitere Kontrollen an.

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz hinter einem Eiscafe in der Lange Straße einen Pkw Skoda Octavia beschädigt und ist durch Flucht seinen Pflichten nicht nachgekommen. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Pkw war von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

