Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei nimmt Einbrecher fest - Twistringen, Erneuter Zeugenaufruf nach Raub mit Körperverletzung ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Nach Einbruch festgenommen

Ein 21-jähriger Mann aus Weyhe ist in der Nacht zum Montag in eine Postfiliale in Kirchweyhe eingebrochen. Auf der anschließenden Flucht wurde der 21-Jährige von der Polizei festgenommen. In der Nacht zum Montag gegen 03.55 Uhr hatte der Tatverdächtige 21-Jährige mit einem Kanaldeckel die Eingangstür der Filiale in der Bahnhofstraße geöffnet. Mit Diebesgut flüchtete er kurze Zeit später zu Fuß. Die alarmierte Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Fahndung auf. Im Nahbereich des Tatortes fand die Polizei das Diebesgut und Teile der Kleidung des Tatverdächtigen. Wenige Minuten später konnte auch der Tatverdächtige am Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen und erste Vernehmungen durchgeführt wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden, wieder nach Hause entlassen.

Twistringen - Erneuter Zeugenaufruf nach Raub mit Körperverletzung

Nach dem Raub mit Körperverletzung am 23.07.24 anläßlich des Schützenfestes in Twistringen laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Im Laufe der letzten Woche sind einige Hinweise, auch Fotos, bei der Polizei eingegangen. Leider war bislang nicht der entscheidende Hinweis dabei. Im Rahmen der Ermittlungen gerieten auch mehrere Personen in den Fokus der Polizei. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden mehrere Wohnungen u.a. in Twistringen durchsucht. Auch die Durchsuchungen führten bislang nicht zum Erfolg.

Mit einem erneuten Aufruf bittet die Polizei nochmal um Mithilfe. Für die weiteren Ermittlungen benötigen die Ermittler Fotos oder auch Videos insbesondere vom Abend bzw. der Nacht des Schützenfestes. Wer Foto- oder Videoaufnahmen hat, oder noch weitere Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ein noch unbekannter Fahrer eines vermutlich schwarzen Audi Kombi hat am Montag gegen 07.05 Uhr an der Kreuzung Lange Straße / Lindenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der Unbekannte bog nach links ab, ohne den Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Der entgegenkommende 32-jährige Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug zwar einen Zusammenstoß mit dem Abbieger verhindern, kollidierte aber mit dem Pkw eines 28-Jährigen, der an der Kreuzung wartete. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Ehrenburg - An Kreuzung übersehen

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montag gegen 18.35 Uhr in Stocksdorf an der Kreuzung L 341 / Hohenfelder Straße einen vorfahrberechtigten Pkw übersehen und beide sind kollidiert. Der 18-Jährige wollte die L 341 von der Hohenfelder Straße kommend überqueren. Er übersah den Pkw eines 24-jährigen Fahrers, der auf der L 341 in Richtung Twistringen unterwegs war. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beträgt mindestens 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell