Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Geisterfahrt auf der B68 endete mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen nach anschließender Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der B68 bei Bramsche glücklicherweise nur zu einem Sachschaden gekommen. Gegen 00.15 Uhr war ein 39-jähriger BMW- Fahrer mit seinem Auto in Richtung Süden unterwegs, als ihm plötzlich ein Geisterfahrer kurz vor der Abfahrt Achmer auf dem rechten Fahrstreifen entgegenkam. Der 39- jährige Mann wich dem Fahrer nach links aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der Mittelleitplanke. An dem BMW und der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Falschfahrer entfernte sich weiter auf der Fahrbahn Richtung Süden in Richtung Bramsche. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geisterfahrer oder dem Unfall geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

