Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Polizei sucht Radfahrerin nach Verkehrsgefährdung - Stuhr, Rennrad-Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke - Radfahrerin gefährdet

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wurde eine noch unbekannte Radfahrerin an der Kreuzung Gesseler Str./ Syker Str./ L340 durch eine Pkw-Fahrerin gefährdet. Nue durch Glück kam es zu keinem Verkehrsunfall. Die 50-jährige Pkw-Fahrerin setzte ihr Fahrt fort, konnte aber von der Polizei, die auch Zeuge des Vorfalles war, eingeholt und angehalten werden. Die Radfahrerin hatte aber inzwischen ihr Fahrt fortgesetzt, ohne das die Polizei ihr Daten aufnehmen konnte. Die Polizei bittet Zeugen aber insbesondere die Radfahrerin (ältere Dame mit graumelierten Haaren) sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Weyhe - Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein in der Straße Reethoop geparkter Pkw Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Rennrad Fahrer verunfallt und schwer verletzt

Ein 59-jähriger Fahrer eines Rennrades ist am Dienstag gegen 18.15 Uhr in Stuhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 59-Jährige befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Holländer Straße und bog nach rechts in die Straße Alter Postweg ab. Durch seine Geschwindigkeit wurde er zu weit in die Mitte der Straße getragen und kollidierte mit dem Pkw eines 26-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenprall wurde der Rennrad-Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. An Pkw und Rennrad entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro.

