Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Streit auf Hochzeit eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen Hochzeitsgästen in Steinheim an der Murr mündete am frühen Sonntag (04.05.2025) gegen 00.30 Uhr in einem größeren Polizeieinsatz.

Aus noch ungeklärten Gründen waren zunächst zwei Gäste einer Hochzeitsgesellschaft, die in der Bahnhofstraße feierte, in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor die Veranstaltungsörtlichkeit und zog immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, sodass sich beim Eintreffen der ersten Polizeistreife bereits rund 150 Personen auf der Straße befanden.

Aufgrund der unübersichtliche Situation mussten rund 20 Streifenbesatzungen, darunter auch Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeipräsidien Heilbronn und Aalen, zur Unterstützung ausrücken. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen, bei welchem die Beteiligten auch Pfeffersprays eingesetzt haben dürften.

In einem Fall konnten die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern, als ein 22-Jähriger versuchte, einen am Boden liegenden 34 Jahre alten Mann gegen den Kopf zu treten. Unter dem Einsatz eines Polizeihundes konnte der 22-Jährige daraufhin vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell