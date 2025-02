Polizei Dortmund

POL-DO: Nach mehreren PKW-Aufbrüchen: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige auf frischer Tat fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0155

In der Nacht zum Sonntag (16.02.) wurden im Dortmunder Stadtteil Mitte mehrere Autos aufgebrochen. Zivile Polizeibeamte konnten nun zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festnehmen.

In den vergangenen Wochen kam es im Umfeld eines Nachtclubs an der Straße "Im Spähenfelde" immer wieder zu PKW-Aufbrüchen. Aus diesem Grund legten sich in der vergangenen Nacht zivile Polizeibeamte auf die Lauer.

Gegen 0:55 Uhr fielen den Beamten zwei verdächtige Personen auf dem Zinkhüttenweg auf, die mit einer Taschenlampe in geparkte Autos leuchteten. Auch der zivile Streifenwagen erregte kurzzeitig das Interesse der Männer.

Letztendlich fiel die Wahl der Männer auf einen BMW. Die Beamten wurden Zeugen, wie ein Tatverdächtiger ein paar Meter entfernt stehen blieb, während der andere die Seitenscheibe einschlug und sich dann kurz in das Auto lehnte. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in westliche Richtung, einer der beiden warf einen Gegenstand unter ein geparktes Auto.

Auf Höhe der Hausnummer 1 klickten die Handschellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 22-jährige Dortmunder. Beide wurden vorläufig festgenommen und in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht, die Prüfung von Haftgründen dauert an. Das Duo erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Unter einem geparkten Auto fanden die Beamten einen Nothammer, dieser wurde sichergestellt.

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten ein weiteres Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe. Wenig später meldete sich eine Person über den Notruf - Auch hier wurde die Scheibe eingeschlagen. Die Ermittlungen, ob die beiden 22-Jährigen auch für diese und mögliche weitere Taten verantwortlich sind, dauern an.

Sollte es im Bereich des Nachtclubs weitere Geschädigte geben, die den Aufbruch ihres Autos bislang noch nicht zur Anzeige gebracht haben, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme. Eine Anzeigenerstattung ist auf jeder Polizeiwache möglich.

Um die Wahrscheinlichkeit, Betroffener eines Autoaufbruchs zu werden, zu senken und Einbrüche zu vermeiden, gibt die Polizei Dortmund folgende Tipps, die Sie vor solchen Taten schützen sollen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops, Geldbörsen oder Kameras sichtbar im Auto liegen! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" sollten Sie Tätern keine Tatmöglichkeit geben. Solche Gegenstände sind zudem meist nicht im Versicherungsschutz enthalten und Sie bleiben auf dem Schaden sitzen. - Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto raus. Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause. - Halten Sie auch während der Fahrt Ihren Wagen verschlossen, um Blitzdiebstähle beim eventuellen Halten an Kreuzungen, zu verhindern!

Auch die Auswahl Ihres Parkplatzes kann mitentscheidend für einen Aufbruch Ihres Fahrzeugs sein. Achten Sie darauf, Ihr Auto möglichst sicher zu parken und immer zu verschließen. Folgende Punkte können Sie hierbei beachten:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, benutzen Sie diese auch! Parken Sie ihr Auto hier und verschließen das Garagentor! - Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist! Achten Sie hier insbesondere auf optische und akustische Signale. Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln. - Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios! - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

