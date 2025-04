Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand auf Uferfläche am Wangermeer in Hohenkirchen: Zeugen gesucht

Hohenkirchen (ots)

Am 15. April 2025, um 19:04 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in Hohenkirchen eine Uferfläche am Wangermeer brennen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass ca. 250 m² der Uferböschung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten sind. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen gelöscht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Hohenkirchen unter der Rufnummer 04463-808910 in Verbindung zu setzen.

