POL-WHV: E-Scooter ohne Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) - Polizei informiert und warnt

Schortens (ots) - Am 14. April 2025, um 15:45 Uhr, kam es in Schortens auf der Kreisstraße 93, zu einem Unfall mit einem Motorrad. Die Alleinbeteiligte 18-Jährige geriet in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Grünstreifen und kam in einem nicht wasserführenden Graben zum Stehen. Die Motorradfahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. ...

mehr