LPI-GTH: Schmierereien am Gemeindetreffpunkt

Gotha (ots) - Am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gothaer Brunnenstraße. Ein 34-jähriger Kraftfahrzeugführer missachtete hierbei die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem im Querverkehr befindlichen 50-jährigen Kraftfahrzeugführer. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Kind im Alter von 6-Jahren leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus ...

