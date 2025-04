Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, die Landstraße 1038 aus Richtung Nordhausen in Richtung Petersdorf. Als er nach links in die Gumpestraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 57-Jährigen, die in gleicher Richtung unterwegs war und sich im Überholvorgang befand. Infolge der Kollision kamen der Mopedfahrer und die 14-Jahre alte Sozia zu Fall. Beide erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

