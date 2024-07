Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - An Engstelle zusammengestoßen

Bühlertal (ots)

Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve in der Hindenburgstraße sind am Sonntagmittag die Fahrerin eines Rollers samt Sozius und ein Autofahrer zusammengestoßen. Die Mitfahrerin des Zweirads hat sich hierbei am Bein verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die jugendliche Fahrerin des Rollers kam ohne Blessuren davon. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die 15 Jahre alte Piaggio-Lenkerin an der dortigen Engstelle zu weit mittig gefahren sein, den ihr entgegenkommenden VW-Fahrer hierbei zu spät wahrgenommen haben und in der Folge mit ihm kollidiert sein. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Bühl auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell