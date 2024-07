Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rotlichtfahrt mit Folgen

Baden-Baden (ots)

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es in der Lange Straße in Richtung der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall durch das Überfahren einer roten Ampel. Der 83-jährige Smart-Fahrer wollte an einer Einmündung auf Höhe des Eberplatz links abbiegen und verwechselte mutmaßlich das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch er die rot geschaltete Lichtzeichenanlage überfuhr. Dabei kollidierte der 83-Jährige mit dem geradeausfahrenden von der Innenstadt kommenden 41-jährigen Daimler-Lenker. Der 83-Jährige wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und in das örtliche Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige. /jo

