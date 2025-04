LPI-NDH: Brand eines Lkw auf Firmengelände

Mühlhausen (ots) - Eine defekte Frontscheibe fand eine Autobesitzerin am Donnerstagmorgen in Mühlhausen vor. Ihr Fahrzeug war in einer Tiefgarage am Lindenbühl abgestellt, als Unbekannte die Frontscheibe mittels einer Glasflasche beschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. ...

