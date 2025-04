Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie gestohlen

Nordhausen (ots)

Bereits am Dienstag, 1. April, wurde eine Frau während des Einkaufens bestohlen. Die Geschädigte befand sich gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Stolberger Straße, als Unbekannte die Geldbörse aus der Jackentasche entwendeten. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet unter der Tel. 03631/960 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0085580

Die Polizei rät, Wertsachen während des Einkaufens sicher zu verstauen. Mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcke sollten immer geschlossen gehalten und am Körper getragen werden. Bleiben Sie beim Einkaufen stets aufmerksam, lassen Sie Tasche oder Rucksack nie unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurück. Achten Sie auf typische Diebestricks, zum Beispiel Ablenkungsmanöver; anrempeln oder Gedrängesituationen werden ebenfalls von Dieben genutzt, um sich an Taschen zu schaffen zu machen. Falls Sie dennoch Opfer eines Diebstahls werden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und lassen Sie ihre EC- oder Kreditkarte umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren.

