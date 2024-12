Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr wurde ein neunjähriges Kind, welches auf dem Gehweg in der Landauer Straße lief, durch einen Transporter angefahren. In Folge dessen kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Obwohl der Fahrer des Transporters den Zusammenstoß bemerkte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich offensichtlich um einen gelb-weißen Transporter mit Ludwigshafener Kennzeichen. Der Fahrer des Transporters wurde mit schwarzen Haaren sowie schwarzem, langem Bart beschrieben und sprach scheinbar eine ausländische Sprache. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell