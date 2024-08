Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kinderwagen in Hausflur angezündet - sieben Personen verletzt

Wismar (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend des 22.08.2024 am Wismarer Friedenshof in einem Mehrfamilienhaus drei Kinderwagen im Hausflur angezündet, was zur Evakuierung des Hauses und insgesamt sieben verletzten Personen führte. Gegen 18:43 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kapitänspromenade am Friedenshof in Wismar. Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr-Friedenshof konnten die brennenden Kinderwagen zeitnah nach dem Eintreffen am Brandort löschen. Durch den Brand hatte sich bereits im gesamten Hausflur des Mehrfamilienhauses eine Qualmwolke ausgebreitet. In der weiteren Folge wurden 16 anwesende Bewohner des Hausaufgangs evakuiert und im Anschluss durch Rettungskräfte medizinisch begutachtet. Insgesamt sieben Hausbewohner im Alter von einem bis 66 Jahren erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die weitere medizinische Betreuung der Verletzten erfolgte anschließend in den Kliniken in Wismar und Schwerin. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten mit Unterstützung der Stadtverwaltung in nahegelegenen Hotels untergebracht werden. Die Polizei Wismar bittet um Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen sowie der Tat. Die Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar unter der TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann weiter auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell