Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Volksverhetzung durch Ablegen eines Schweinekopfes vor einem jüdischen Gedenkort

Apolda (ots)

Derzeit unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag 03.01.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 04.01.2025, 11:40 Uhr einen Schweinekopf vor dem Prager Haus in Apolda (Bernhard-Prager-Gasse 8) abgelegt. Das Prager-Haus ist eine Gedenkstätte, die unter anderem der von den Nationalsozialisten deportierten und ermordeten jüdischen Familie Prager gewidmet ist. Das Ablegen eines Schweinekopfes an dieser Stelle wird als Volksverhetzung gemäß § 130 StGB verfolgt. Die Kriminalpolizei hat die Spurensuche und -sicherung übernommen, der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei bittet Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, an die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter 03641 - 81-0 zu übermitteln.

