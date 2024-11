LPD-EF: Thüringer Polizei lädt zum Adventskonzert ein

Erfurt (ots) - In Thüringen sind mehrere Schulen von Bombendrohungen betroffen. Darunter 12 Einrichtungen in Erfurt sowie eine Schule in Stadtroda. Die wortgleichen Drohungen waren gestern Abend per E-Mail in den Bildungseinrichtungen eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen sind auch in anderen Bundesländern derartige Drohschreiben eingegangen. Bereits in der Nacht sind mehrere Schulen von der Polizei ohne Feststellungen ...

