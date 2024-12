Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: am falschen Gate angestellt: Festnahme - Diebstahl endet in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Mittwoch wollte ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Bukarest fliegen. Gegen 8:30 Uhr stellte er sich fälschlicherweise bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle für einen Flug nach Dublin an. In Unkenntnis dieser Tatsache überprüften die Beamten der Bundespolizei den Fluggast und führten eine Fahndungsabfrage durch. Diese ergab, dass der Mann seit Anfang November 2023 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wird. Laut Haftbefehl waren 165 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Davon wurde jedoch erst ein Tagessatz gezahlt, sodass nun 2.460 Euro fällig waren. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 88 Euro. Alternativ standen 164 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann war nicht in der Lage, das Geld zu zahlen. Daher wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

