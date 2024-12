Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - über 2.000 Euro Geldstrafe, Flug verpasst.

Hamburg (ots)

Am Montagmorgen wollte ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Agadir fliegen. Gegen 08:30 Uhr stellte er sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte ihn im Juli 2024 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Zu zahlen waren 1.812 Euro. Alternativ standen 151 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Meiningen nach dem Mann. Wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz waren 469 Euro zu zahlen. Der Mann konnte die Gesamtsumme in Höhe von 2.281 Euro zahlen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst, sodass seine Lebensgefährtin vorerst allein nach Marokko geflogen ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell