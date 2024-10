Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 84 km/h in der 30er Zone gemessen - Geschwindigkeitsüberwachung in der Schenumer Straße

Bild-Infos

Download

Jever (ots)

Am vergangenen Wochenende führten Beamte der Jeveraner Polizei jeweils am Samstag und Sonntag für zwei Stunden Geschwindigkeitsmessungen in der Schenumer Straße durch. Geahndet wurden Verstöße im Bußgeldbereich, d.h. Geschwindigkeitsüberschreitungen vorwerfbar über 21 km/h. Zur Örtlichkeit: Die Schenumer Straße befindet sich zwischen Jever mit dem Ortsteil Cleverns außerhalb geschlossener Ortschaft. Grundsätzlich liegt an dieser Stelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h, aufgrund von aktuellen Ausbesserungsarbeiten des parallel zur Straße verlaufenden Geh- und Radweges, wodurch der Radverkehr die Straßen nutzen muss, wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Das Ergebnis: Am Samstag registrierten die Beamten 16 Verstöße, am Sonntag 18. Der Spitzenreiter lag bei 84 km/h, so dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h vorlag, was ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkten, einen Monat Fahrverbot und Verwaltungsgebühren nach sich ziehen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell