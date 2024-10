Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 25.10. bis 27.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagabend, gegen 23.25 Uhr, beschädigten ein 46 jähriger und ein 32 jähriger russische Staatsbürger mindestens drei Pkw in der Müllerstraße in Wilhelmshaven. Dabei traten sie gegen die Türen und Außenspiegel. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Volksverhetzung/Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag brachten bislang unbekannte Täter an der Gedenkstätte "Seefrieden" mit einem Filzstift zwei Graffiti auf. Dabei handelte es sich zum einen um den Schriftzug "Tod Israel" und zum anderen um einen durchgekreuzten Judenstern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gökerstraße/Schellingstraße zwischen einem Pkw und einer 65 jährigen Fahrradfahrerin. Die 35 jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Gökerstraße die Fahrradfahrerin, die ihrerseits die Gökerstraße in Richtung Osten überqueren wollte. Glücklicherweise wurde die Fahrradfahrerin nur leicht am Knie verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell