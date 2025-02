Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Am Freitag (21.02.) ereignete sich in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Staatsstraße in Rimbach auf Höhe der Hausnummer 1. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein blauer VW, welcher vor einem dortigen Schuhgeschäft abgeparkt wurde, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zu Folge ein Sachschaden von ca. 7000,- Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dessen Aufklärung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Di Gangi, PK, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell