Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wucherpreis, Vorsicht vor unseriösen Handwerkern

Baden-Baden (ots)

Weil eine Abwasserleitung verstopft war, beorderte eine Seniorin am Dienstag Mitarbeiter eines "Fachbetriebes" in die Friesenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen erfolgte bereits am Telefon der Hinweis, dass nur bar oder mit Karte bezahlt werden könne. Ein Kostenvoranschlag soll nicht erfolgt sein. Nachdem die Handwerker die Arbeiten mutmaßlich durchgeführt hatten, stellten sie einen Betrag von rund 1.800 Euro in Rechnung, welcher auf Verlangen von der überraschten Bewohnerin sofort bezahlt wurde. Eine Rechnung erhielt die Frau offenbar auch auf Nachfrage nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Verdachts des Wuchers aufgenommen. Einer der beiden Handwerker kann wie folgt beschrieben werden: Circa 190 Zentimeter groß, schmale Statur, blonde Haare, leichter Akzent, westeuropäisches Aussehen, braune Samtjacke. Der andere unbekannte Handwerker weist folgende Merkmale auf: Auffällig klein, dunkelhaarig, auffälliger Akzent (möglicherweise osteuropäisch), dunkelgraue Jacke mit einer Aufschrift "Rohrreinigung". Die beiden Männer fuhren augenscheinlich ein Fahrzeug mit der Aufschrift einer Mietwagenfirma. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass immer wieder von unseriösen Handwerker- oder Reparaturdiensten "Geschäfte mit dem Notfall" gemacht werden. Gerade Personen, die sich in einer aktuellen Notlage befinden, sollten sich deshalb gut über eine für die auszuführenden Arbeiten in Frage kommende Firma informieren.

Die Polizei rät daher:

- Für die gewünschte Dienstleitung immer einen Fixpreis vereinbaren - Nicht unter Druck setzen lassen, auf eine Rechnung bestehen und nicht sofort bezahlen - Holen Sie Angebote von verschiedenen Händlern ein und informieren Sie sich über diese (Firmenname, Firmensitz usw.)

