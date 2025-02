Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Missglückter Einburchsversuch

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar versucht in eine Tankstelle in der Okenstraße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 03:30 Uhr versucht haben, die Eingangsschiebtür mit körperlicher Gewalt zu öffnen. Der mögliche Einbruch blieb für den bislang Unbekannten jedoch erfolglos. Anschließend entfernte er sich offenbar zu Fuß vom Tatort. Ein weiterer Zeugenhinweis deutet darauf hin, dass derselbe Täter bereits gegen 02:15 ein Carport in der Straße "Untere Matten" durchsucht haben soll. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: schlanke Statur, auffallend groß, dunkle lange Haare, am Hinterkopf zu einem "Dutt" zusammengebunden, führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizeibeamten des Reviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell