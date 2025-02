Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - von der Fahrbahn abgekommen

Steinmauern (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf der L 78 A / Plittersdorfer Straße zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Renault Fahrer gegen 11:30 die Plittersdorfer Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hauptstraße. Zur selben Zeit soll ein 69-jähriger VW Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein. Aus mutmaßlicher Unachtsamkeit kam der Senior mit seinem Renault auf die linke Fahrbahnseite, wodurch beide Fahrzeuge seitlich kollidierten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/al

