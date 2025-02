Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2025, um 16:51 Uhr ereignete sich auf der Adam-Opel-Straße Ecke Hessenring, in Rüsselsheim am Main, eine Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein dunkler Pkw beim Vorbeifahren ein abbiegendes Fahrzeug beschädigt haben. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung Nauheim. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim am Main unter der Rufnummer 06142/ 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell