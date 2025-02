Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei überwacht Geschwindigkeit am Darmstädter Kreuz/Zehn Fahrverbote drohen

Darmstadt (ots)

Am Freitag (21.02.), in der Zeit von 8.30 bis kurz nach 12.00 Uhr, wurde durch die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen am Darmstädter Kreuz, in einem Baustellenbereich der A 67 in Richtung Süden, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort sind maximal 80 km/h erlaubt.

Von den 4237 gemessenen Fahrzeugen überschritten 841 Autofahrerinnen und Autofahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ebenso wie neun weitere Fahrer ein Bußgeld, ein Eintrag in das Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot. Insgesamt waren rund 20 Prozent der Verkehrsteilnehmer und damit jeder Fünfte zu flott unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell