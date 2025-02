Bischofsheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (20.02.) verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einer Kindertagesstätte im Parkweg. Sie drangen durch eine Tür der Turnhalle in das Gebäude ein und entwendeten anschließend aus Büros elektronische Geräte. Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

