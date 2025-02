Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 76-Jährige mit Rollator von Kriminellem getreten und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein 76 Jahre alte Seniorin, die am Freitagmittag (21.02.), gegen 13.45 Uhr, an der Festung in Richtung Frankfurter Straße unterwegs war, wurde dort von einem Unbekannten zunächst unvermittelt getreten und kam dadurch zu Fall. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Geldbörse der Frau samt Bargeld und persönlichen Dokumenten vom Tatort in Richtung der Sportplätze. Die Seniorin klagte nach dem Angriff über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 30 bis 35 Jahre alt, schmal, dunkelhäutig und ungepflegt. Er soll "ein bisschen" Bart haben und führte einen schmutzigen Stoffbeutel mit sich. Der Angreifer trug schwarze Kleidung.

Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

