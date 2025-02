Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42

Büttelborn (ots)

Ein 64-jähriger PKW-Fahrer geriet am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf der B42 Höhe Büttelborn in den Gegenverkehr. Der PKW des Griesheimers kollidierte in der Folge mit zwei weiteren Fahrzeugen, sodass ein Gesamtschaden von ca. 45.000 entstand. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen im Alter von 50 bis 71 Jahren aus Griesheim, Riedstadt und Weiterstadt zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die B42 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst des Kreises Groß-Gerau sowie die freiwillige Feuerwehr Büttelborn mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

