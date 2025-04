LPI-GTH: Unter berauschenden Mitteln

Ilmenau (ots) - Kurz nach Mitternacht befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Skoda die Straße "Wenzelsberg" in Richtung Sophienstraße und kollidiert dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat. Dabei entsteht erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Pkw Skoda musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird mit dem Fahranfänger ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte ...

