POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bikes mit Personenschaden in Waren

Am 22.03.2025, gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, in der in Waren befindlichen Strandstraße auf dem dortigen Radweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine deutsche E-Bike-Fahrerin im Alter von 63 Jahren, den parallel zur Straße verlaufenden Radweg vom Stadthafen kommend, in Richtung der Kietzstraße. Entgegenkommend befuhr ein 60-jähriger Deutscher in einem unsicheren Fahrstil den genannten Radweg, in Richtung des Stadthafens. Er soll die Kontrolle über sein E-Bike verloren haben und anschließend entgegen dem Rechtsfahrgebot von seiner Fahrbahn, auf die der E-Bike-Fahrerin und schließlich gegen das E-Bike dieser kollidiert sein. Durch die entstandene Kollision gingen beide Radfahrer zu Boden. Ein Fahrradhelm wurde hier von keinem der beiden getragen. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte bereits vor Ort aus der medizinischen Behandlung entlassen werden. Der Unfallverursacher hingegen, musste zur weiteren Überprüfung und Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Behandlung nahm man bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahr, so dass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Unfallfolge gefertigt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

