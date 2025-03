Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Transporters mit Werkzeug

Pasewalk (ots)

Am 22.03.2025 gegen 07:50 Uhr teilte der 38-jährige polnische Geschädigte der Polizei mit, dass unbekannte Täter seinen Transporter entwendet. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevier Pasewalk zum Einsatz. Diese begaben sich zum Tatort in 17321 Löcknitz in der Werksiedlung. Dort teilte ihnen der Geschädigte mit, dass unbekannte Täter im Zeitraum vom 21.03.2025 19:00 Uhr bis zum 22.03.2025 07:30 Uhr seinen Transporter Renault Master, Farbe weiss mit dem amtlichen Kennzeichen VG-K777, geschlossener Kasten entwendet haben. Im Fahrzeug befand sich Werkzeug im Wert von ca. 10.000,-EUR. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973220224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell