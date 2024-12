Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Weitere Tat in Wahlstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wahlstedt (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag (05.12.2024) ist in Wahlstedt ein weiterer Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden.

Bereits in den vergangenen Tagen ist es zu einer Vielzahl an Taten in Wahlstedt gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung vom 05.12.2024 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5924132

In diesem konkreten Fall versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 04.12.2024, 17:00 Uhr und Donnerstag, 05.12.2024, 08:00 Uhr gewaltsam in die Wohnräume im Elmenhorst zu gelangen.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter hierbei gestört wurden. Die Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Es blieb bei einem Versuch.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in Wahlstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

