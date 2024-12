Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh

B4 - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße - Fußgängerin schwer verletzt

Hasloh (ots)

Am heutigen Morgen (05.12.2024) ist es gegen 07:30 Uhr auf der Kieler Straße in Hasloh zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand trat eine 28-jährige Hasloherin auf die Fahrbahn der Bundesstraße, um diese zu überqueren, und wurde von einem in Richtung Quickborn gelenkten Dacia Sandero erfasst.

Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen, wobei eine zunächst angenommene Lebensgefahr im Laufe des Tages nicht mehr bestand. Der 41-jährige Dacia-Fahrer erlitt einen Schock.

Am Unfallort gilt für den Fahrverkehr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h.

Ein von der Staatsanwaltschaft Itzehoe bestellter Sachverständiger übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Unfallstelle war bis zum Abschluss der Maßnahmen bis 10:50 Uhr vollgesperrt.

Die Polizei Bönningstedt übernimmt die anstehenden Unfallermittlungen. Weitere Zeugenhinweise, die Rückschlüsse auf den Unfallhergang zulassen, werden unter der Rufnummer 040-3562752-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell