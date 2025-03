POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greifswald (LK VG) (ots) - Am 21.03.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Brand in der Küche einer Pizzeria im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald gemeldet. Der Sachverhalt hat sich bei Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten bestätigt. Durch eine Fritteuse wurde ein Brand in der Küche ausgelöst, welcher durch die Berufsfeuerwehr Greifswald, die mit 10 Kollegen vor Ort waren, gelöscht wurde. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Greifswald mit 20 Kameraden im Einsatz sowie ...

