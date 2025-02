Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (08.02.2025) 15.00 Uhr bis Sonntag (09.02.2025) 17.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Bergstraße in Everswinkel ein. Die Täter gelangten über den Keller in das Gebäude und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Wer hat in der angegeben Zeit verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell