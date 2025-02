Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Waschstraße

Warendorf (ots)

Am Sonntag (09.02.2025) gegen 22.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Waschstraße in Ahlen an der Straße Am neuen Baum ein. Sie gelangten über das Dach in das Gebäude und durchsuchten es. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382 / 9650 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

