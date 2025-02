Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geparkten Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (07.02.2025) 17.30 Uhr bis Montag (10.02.2025) 11.00 Uhr wurde ein an der Eschenbachstraße in Ahlen gaparkter schwarzer Audi A3 angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter er Telefonnummer 02382 / 9650 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell