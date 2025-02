POL-WAF: Ahlen. Raub auf Juwelier - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Auch ein Einfamilienhaus in Ahlen ist am Freitag (07.02.2025) das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Über die Haustüre verschafften sich Täter zwischen 07.05 Uhr und 17.50 Uhr Zugang zu dem Haus an der Richard-Wagner-Straße, um es zu durchsuchen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

