POL-WAF: Warendorf. Mit Pkw gegen vier Fahrzeuge und Hauswand gefahren und leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Montag (10.02.2025) kam es in Oelde an der Kreuzung Warendorfer Straße / Am Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller (Tretroller). Ein 64-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Warendorfer Straße ab. Ein 15-jähriger (ebenfalls aus Oelde) querte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Roller die Warendorfer Straße an der dortigen ...

