POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (25.11.2024), in der Zeit 05.15 Uhr bis 09.00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Aprilia Roller in der Euler-Chelpin-Straße um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 ...

