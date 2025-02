Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jugendlicher mit Roller bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (10.02.2025) kam es in Oelde an der Kreuzung Warendorfer Straße / Am Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller (Tretroller). Ein 64-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Warendorfer Straße ab. Ein 15-jähriger (ebenfalls aus Oelde) querte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Roller die Warendorfer Straße an der dortigen Fußgängerampel. Er kam ebenfalls aus Richtung Bahnhof. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw , wobei der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

