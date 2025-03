Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt sich bei einem Verkehrsunfall schwer

Ueckermünde (ots)

Am 21.03.2025 gegen 13:20 Uhr kam es auf der K75 in Ueckermünde zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jährige Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades befuhr die K75 aus Richtung Liepgarten kommend in Richtung Kreisverkehr Pfarrwiesenalle. Auf Höhe des Rosenmühler Weges beachtete er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW einer 24-jährigen Fahrzeugführerin nicht und fuhr auf den PKW auf. Hierbei zog sich der Fahrer des Leichtkraftrades so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Ameos-Klinikum von Ueckermünde gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die K75 halbseitig gesperrt werden. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

