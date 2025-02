Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdiebinnen entwenden Trinkgeldkasse eines Friseursalons (13.02.2025)

Singen (ots)

Trickdiebinnen haben am Donnerstagnachmittag die Trinkgeldkasse in einem Friseurgeschäft in der Schwarzwaldstraße entwendet. Gegen 15.30 Uhr betraten zwei unbekannten Frauen das Haarstudio Ella. Eine der beiden täuschte in der Folge vor, Kosmetikprodukte kaufen zu wollen und lenkte die Inhaberin ab. Währenddessen steckte die Begleiterin die auf dem Tresen stehende Trinkgeldkasse ein. Anschließend verließen die Frauen, die bunte Röcke und dunkle Jacken trugen, das Geschäft.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden Diebinnen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

