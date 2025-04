LPI-GTH: Berauscht und ohne gültigen Versicherungsschutz

Stadtilm (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern in den frühen Abendstunden in der Ortslage Döllstedt. Ein 25-Jähriger kam mit seinem Quad aus bisher ungeklärter Ursache in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und überschlug sich in der weiteren Folge. An dem Zaun entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer und der 22-jährige Sozius wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Quad wurde abgeschleppt.(nn) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr