Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mann hält Bad Mergentheim in Atem, Unfallflucht, Mann mit Stichverletzungen gefunden

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Und täglich grüßt das Murmeltier

Ein 28-Jähriger machte in den vergangenen Tagen gleich mehrfach Bekanntschaft mit Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim. Am Montagabend wurde der Polizei eine Schlägerei in Edelfingen gemeldet. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es zwar nie zu der gemeldeten Prügelei gekommen war, konnten aber den 28-Jährigen antreffen, der den Polizisten einen Hitlergruß zeigte. Am nächsten Vormittag geriet der Mann auf dem Parkplatz eines Discounters mit einem Zeugen in Streit. Nach dem er sein Gegenüber zunächst verbal bedroht hatte, entfernte sich der 28-Jährige und kam mehrere Minuten später mit einer Sturmhaube ausgestattet zurück und bedrohte seinen Kontrahenten nun mit einem legalen Wurfmesser. Eine hinzukommende Streife durchsuchte den Aggressor, beschlagnahmte das Wurfmesser sowie ein Cuttermesser und fertigte eine Anzeige gegen ihn. Am selben Abend bedrohte der Mann in Edelfingen ein Paar mit einer Bierflasche. Am Mittwochvormittag wurde der 28-Jährige schließlich selbst beim Polizeirevier vorstellig und teilte mit, dass er gerne dem "Verein" beitreten würde. Auf die Erwiderung, dass dafür einige Voraussetzungen nötig sind, wurde er verbal aggressiv und zeigte erneut mehrmals den Hitlergruß, bevor er schreiend das Polizeirevier verließ. Wenige Minuten später wurde der Mann in der nahen Münzgasse und der Herrenwiesenstraße auffällig, weil er Schilder und Mülltonnen umwarf und auf den Boden spuckte. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte ihn schließlich antreffen, erneut belehren und erneute Anzeigen aufnehmen. An diesem Abend rief der 28-Jährige bei der Polizei an und berichtete, dass seine Türe eingetreten worden sei. Die eintreffenden Beamten konnten keine Hinweise darauf finden, dass die vorgebrachte Geschichte der Wahrheit entsprach. Stattdessen wurde die Streife verbal von dem Mann bedroht. Er wird sich nun wegen der Beleidigungen, Bedrohungen, dem Verwenden des Hitlergrußes und dem Missbrauch von Notrufen verantworten müssen.

Lauda-Königshofen: Unbekannter beschädigt Brückengeländer - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am letzten Wochenende mit seinem Fahrzeug das Geländer einer Brücke in der Lauda-Königshofener Tauberstraße beschädigte, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am Sonntagmorgen fuhr der Lenker des unbekannten Fahrzeugs über die Brücke am Mühlkanal zu den Kleingartenanlagen "Tauberwiesen" und prallte dabei gegen das Geländer. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte davon und hinterließ lediglich blaue Fahrzeugteile. Am Brückengeländer entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder einem am Kotflügel, vorne, links, beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag gegen 14:45 Uhr stellte eine Zeugin in Wertheim einen 38-jährigen Mann mit Stichverletzungen fest, der gerade sein Fahrrad bergauf in Richtung der Alte Vockenroter Steige schob. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands sprach ihn die Zeugin an und verständigte den Rettungsdienst. Vermutlich hielt sich der Mann zuvor im Bereich des Skaterplatzes entlang des Radwegs am Mainufer auf. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 38-Jährige mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, hat diese in der Zwischenzeit allerdings wieder verlassen. Die genaue Tatörtlichkeit sowie der Tathergang sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell