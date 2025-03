Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Täterermittlung und Festnahme im Zusammenhang mit Tankstellenüberfällen

Heilbronn (ots)

Kirchardt/Sulzfeld: Mann nach Tankstellenüberfällen festgenommen

Nach umfangreichen und akribischen Ermittlungen konnten Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe "Petrol" der Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Eigentum - der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn einen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit kürzlich verübten Tankstellenüberfällen im Landkreis Heilbronn und Karlsruhe ermitteln und festnehmen. Der 34-jährige Kosovare steht im Verdacht, für zwei Überfälle auf Tankstellen in Kirchardt am 12. Januar 2025 und in Sulzfeld (Bereich PP Karlsruhe) am 29. Januar 2025 verantwortlich zu sein. Daher wurde am 4. März 2025 der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits im Vorfeld beim Amtsgericht Heilbronn erwirkte Haftbefehl an der Wohnanschrift des Mannes im Landkreis Heilbronn vollstreckt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden. Der 34-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob der Tatverdächtige möglicherweise noch für weitere Überfälle verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell