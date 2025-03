Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß

Weil eine 70-jährige Frau das Rotlicht einer Ampel missachtete, kam es auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Gegen 14 Uhr fuhr die Frau mit ihrem BMW auf der B 19 in Richtung Bad Mergentheim. Vermutlich übersah sie an der Kreuzung mit der Bundesstraße 290, dass die Ampel für sie "Rot" zeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte der BMW mit dem Opel einer 26-Jährigen, der in Richtung Igersheim unterwegs war. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils 5.000 Euro.

